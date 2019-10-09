Dolandırıcılar bu kez de İtfaiye’nin adını kullanmaya başladı

Çorum Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri derken dolandırıcılar bu kez de itfaiyenin adını kullanarak vatandaştan talepte bulunmaya başladı.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada kimliği belirsiz bazı kişi veya kişilerin İtfaiye Müdürlüğü’nün adını kullanarak binalara ve işyerlerine giderek, yangın tüplerinin dolumu bahane edilerek para talep edildiği belirtildi. İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın tüplerinin dolumuna bakmadığının belirtildiği açıklamada; “Son günlerde Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün adını kullanarak bazı kişilerin binalara ve iş yerlerine gittiği, ücret karşılığında yangın tüpü dolum ve baca temizlemek için geldikleri öğrenildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz iş yerlerinin açılmasında yangın tüpü kontrolü yapmakta onun dışında dolum işine bakmamaktadır. Öte yandan vatandaşlardan gelen talepler dışında İtfaiye Müdürlüğümüz evlere giderek baca temizliği yapmamaktadır. Ev ve işyerlerine İtfaiye Müdürlüğümüz adını kullanarak gelen kişi veya kişilere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

