Dolandırıcılara karşı uyardı

Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, şehit ve gazi isimlerini kullanarak 'Yardım topluyoruz' diyen istismarcı ve dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.



Gazi ve şehit yakınlarının isimlerini kullanarak yardım toplayanlara karşı kamuoyunu dikkatli olmaları konusunda uyaran Galip Deniz, vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken şunları kaydetti: “Son günlerde yine şehit ailesi ve gazilik ünvanı altında bir takım insanların bu hassas konuyu kullanarak kamu kurumlarında imtiyaz elde etmeye çalıştıkları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan yardım talep ettikleri duyumları alınmaktadır. İşin üzücü yanı ise bu kişilerin şehit ailesi yada gazilik ünvanı olmadan bu sıfatları kullanarak bu taleplerde bulunmalarıdır. Derneğimiz tarafından kamuyoyuna bu konuda bilgilendirme yapılmasına rağmen bu tür olayların ve suistimallerin önüne geçilememektedir. Bu tür olaylarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi derinden yaralamaktadır. Bu tip suistimallerin önlenebilmesi için vatandaşlarımızın, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin kendilerini bu şekilde tanıtan kişilerden mutlaka belge istemeleri çok önemlidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin tamamında ilgili bakanlık tarafından verilmiş olan kartlar bulunmaktadır. Bu kartın ibraz edilememesi durumunda ise ilgili kurumdan şehit ve gazi durum belgesi mutlaka talep edilmeli, ibraz edilememesi durumunda durumun ilgili makamlara mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür suistimallerin ve sahtekarlıkların önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Kaldı ki derneklerin ya da ilgili kuruluşların yardım ve bağış toplama usul ve esasları ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Kişisel müracatlarda değerlendirme ve takdir hakkı müracaat edilen kurum ve kişilere bağlı olsada kişinin kendini özellikle gerekli belgelerle ibraz etme şartının aranması ve istenmesi zaruri hale gelmiştir. Sonuçta bu kişilere itibar edilmemesi kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve özellikle bu konuda hassas ve belgelere dayanarak çalışmalarını özellikle rica ediyorum. Bu anlamda tüm Çorum'u şehitlik ve gazilik onurunu ve gururunu hep birlikte korumaya davet ediyorum."