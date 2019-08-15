Dorukseki’de 4 ev yandı

RECEP MEBET

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki Köyü’nde meydana gelen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde çıkan yangın, Kurban Bayramı için bir araya gelen köy halkına korku dolu anlar yaşattı.

Köydeki bir samanlıkta bulunan balyaların alev alması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere yayıldı.

Bayat Belediyesi’nin yanı sıra Çorum, İskilip ve Uğurludağ’dan gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında Özel İdare’ye bağlı iş makineleri de görev aldı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda 4 ev kül olurken herhangi bir can kaybı ve yaralının olmaması yüreklere su serpti.

Yangın sonucunda evlerini kaybeden aileler büyük üzüntü yaşarken, oluşan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek beklendiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 10:16