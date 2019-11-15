Dostlar Hakimiyet’te buluştu

EROL TAŞKAN

Emekli Eğitimci Gazetemiz Yazarı Ethem Erkoç ve Emekli Milli Eğitim Şube Müdürü Ahlatcı Vakfı Yöneticisi Mahmut Özsoy gazetemizi ziyaret etti. Her iki misafirimiz de sohbet için ziyaret ettiği gazetemizde birbirleriyle denk gelmenin memnuniyetini yaşadılar.

Çorum'un eğitim hayatından, kültür hayatına kadar pek çok konuda verimli bir sohbetin yaşandığı buluşmada, her ikisi de birbirinden değerli hocalarımızı ağırlamanın ve onların engin fikir ve tecrübelerinden istifade etmenin mutluluğu da bize kaldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:20