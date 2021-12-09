Dr. Ahmet Özsakarya’nın isminin yaşatılmasını istedi

EROL TAŞKAN

Devlet Hastanesi emekli Müdür Yardımcısı Mahmut Özarslan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya’nın isminin yaşatılması için çağrıda bulundu.

Özarslan, gönül ve merhamet adamı olarak tarif ettiği Özsakarya için, “Hayatının en güzel yıllarını; Çorumlu ya da Çorumda bulunduğu süre içerisinde rahatsızlanıp da kendisine müracaat edenlere vermiştir. Çorum’da ‘’hastalara gülenyüz’’ hekimlerdendi.” dedi.

Özsakarya’nın isminin cadde, sokak, okul ya da bir parkta yaşatılması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bu konuda destek isteyen Özarslan, Çoruml’da kendisini tanıyan insanların gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Dr. Ahmet Özsakarya için şunları ifade etti;

“Çorumdaki sosyal hayatın akışı içerisinde çok önemli yer işgal eden; Sağlık Hizmetlerinin sunumunda önemli misyonu üstlenmiş olan meslek gruplarından birisi de hiç şüphesiz hekimliktir. İlimiz insanı, 06 Aralık 2021 tarihinde elim bir rahatsızlık neticesi işte bu meslek erbabından; Nörololji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya’yı kaybetme üzüntüsünü yaşamıştır. Uzun zaman birlikte farklı görevlerde mesai yapmaktan mutlu olduğum; Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya, ülkesinin varlık nedeni olan tarihi geçmişine, mazimizin ve her halimizin ‘’Öznesi’’ insanımıza bağlı, mesleğine, şahsiyetine en ufak zarar getirmemiş; Çorumun yetiştirdiği nadide şahsiyetlerindendi. Beşer olarak komplekslerini milimize etmiş, hasta ve yakınlarına tebessümle bakan, kibirli değil şahsiyetli idi. İnsanımıza tepeden bakanlardan değil mütevazı idi. Abartmıyorum daha birçok meziyetlerine sahip olduğuna şahit olma imkânımız olan Dr. Ahmet Özsakarya Ağabey, soyadını aldığı ’’SAKARYA’’ nehri gibi yaşadığı süre içerisinde bulunduğu Çorum’a bereketli hizmetlerini esirgememiştir. Hayatının en güzel yıllarını; Çorumlu ya da Çorumda bulunduğu süre içerisinde rahatsızlanıp da kendisine müracaat edenlere vermiştir. Çorum’da ‘’hastalara gülenyüz’’ hekimlerdendi. Hasta ve yakınlarının işini kolaylaştırır, zorlaştırmazdı. Şu bir gerçektir ki Çorum’un mahalli idarecileri böylesine şahsiyetlerin ahirete irtihalinden sonra isimlerinin unutulmasını istememiş, isimlerini okul, cadde, park gibi yerlere vermek suretiyle vefalı olmanın, kadir şinaslığın örneğini vermişlerdir. Halen Çorum Belediye Başkanlığı görevinin ifa etmekte olan Dr. Halil İbrahim Aşgın beyin de; Uzm. Dr. Ahmet Özsakarya ağabeyin isminin park, cadde gibi bir yere vermek suretiyle örnek bir davranış daha göstermiş olacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile Uzm. Dr. Ahmet Özsakarya ağabeyin ailesine, Sağlık camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, ayrıca Rabbimden rahmetini esirgememesini temenni ediyorum.”