Dr. Turgut Velidedeoğlu yaşamını yitirdi

FATİH AKBAŞ

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. Mustafa Turgut Velidedeoğlu (91) hayatını kaybetti.

Merhume Raife Velidedeoğlu’nun eşi, emekli öğretmen ve ressam Alev Burhanoğlu, Dr. Ateş Velidedeoğlu ile Şule Velidedeoğlu’nun babaları, Eksen İnşaat ortağı İnşaat Mühendisi Tuğrul Velidedeoğlu ve emekli öğretmen Solmaz Ayrancıoğlu’nun ağabeyi Dr. Mustafa Turgut Velidedeoğlu tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Ulu Camide kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Dr. Mustafa Turgut Velidedeoğlu 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Çorum ve ilçelerinde 58 yıl doktor olarak hizmet verdi.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

