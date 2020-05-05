Drone ile maske servisi

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskelerin dağıtımına başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ise maskeleri belediye ekipleri tarafından drone ile ulaştırıldı.

Maske dağıtımını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendisi başlattı. Buharaevler, Binevler ve Akkent’te ziyaret ettiği evlerde hane sakinlerinden 20 yaş üstü olanların sayısı kadar maske veren Başkan Aşgın, küçük çocuklara da çeşitli hediyeler vererek gönüllerini aldı. Kentte 200 bin adet maskenin dağıtımını 11 ekipten oluşan yaklaşık 250 kişi, 3 gün içerisinde tamamlayacak. Dağıtım esnasında evde bulanmayan vatandaşlar için de maskelerini Zabıta Müdürlüğünden alacaklarına dair bilgi notu kapıya yapıştırılıyor. Bu bilgi notlarıyla gelen vatandaşlara da maskeleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 13:00