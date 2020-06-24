‘Drone'lu kırmızı ışık denetimi

FATİH BATTAR

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı.

Tuzcular Kavşağı’nda gerçekleşen denetimde ekipler emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Dursun da sürücülere hem broşür dağıttı hem de emniyet kemerinin kazalarda ölümleri yüzde 75 oranında azalttığını söyledi.

Mehmet Gülser, ayrıca sürücüleri maske takmaları konusunda da uyardı.

Gülser, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün dünkü yaptığı drone denetiminde 113 aracın kontrol edildiğini, kırmızı ışık ihlalinden 35 araca, emniyet kemeri takmamaktan 58 araca, gürültü kirliliğinden 7 araca, sigortasızlıktan 5 araca ve muayene yaptırmamaktan 8 araca işlem yapıldığını ve toplam 15 bin 312 TL para cezası uygulandığını söyleyerek, 5 aracında trafikten edildiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 20:28