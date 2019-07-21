Dualarla uğurlandılar

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecek olan 2019 yılının Çorumlu Hacı adayları dualarla uğurlandı.

Akşemseddin Cami önünde sabah namazının ardından Çorum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hacı uğurlama programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hac ve Umre Şub. Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu, Emekli İl Vaizi M.Vehbi Köklükaya, Din Görevlileri ve hacı adayları ile birlikte yaklaşık 2 bin kişilik hacı yakınları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde 2019 yılında Çorum’dan 280 kişilik hacı adaylarına; 1 Kafile Başkanı ve 9 Din Görevlisi ile 2 Bayan İrşad Görevlileri eşlik ve rehberlik ederken Çorumlu hacı adayları da hac ibadetlerini yerine getirecek.

Akşemsettin Camii önünde Din Görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve seslendirdikleri ilahilerin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da hacı adaylarına bir selamlama konuşması yaparken daha sonra konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer hacca gidecek hacı adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, haccın sabır gerektiren bir ibadet olduğunu, bunun için her hangi bir sebeple karşılaşılan olumsuzluklara sabır gösterilmesi gerektiğine işaret ederek kutsa beldelerde adeta Çorum İlimizi temsil edecek hacılara ‘Salimen’ gidip ‘Ganimen’ dönebilmeleri için dua niyazında bulundu.

MÜFTÜ BİÇER, “10 AĞUSTOS 2019 TARİHİ YENİ DOĞUM GÜNÜNÜZ OLACAK”

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, hacı adaylarının en iyi şekilde ibadetlerini yapmalarını, kıymetli zamanlarını ibadetle geçirerek iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulunarak “Unutmayınız ki! Sizler Rahman’ın misafirleri olarak 1000 kişiden 1 kişiye nasip olan bu eşsiz ibadeti yapmaya gidiyorsunuz. Oralarda vaktinizi iyi değerlendirin. Hem kendiniz hem aileniz hem vatanımız hem de ümmet-i Muhammed için bol bol dua niyazında bulunun. Hac ibadeti bir Müslüman için çok önemli bir ibadettir. Bu yüzden diyoruz ki Üç çeşit hacı vardır; ‘Gidip Gelen, Alıp Gelen, Olup Gelen’. Bizler her türlü donanıma sahip hac da nasibini almış ‘Olup Gelen’ hacı olmanızı istiyoruz. Ayrıca kutsal beldelere dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimizle beraber olacak, onlarla kaynaşacak ve hep birlikte bir mahşer yeri edasıyla Rabbimize el açıp dua edeceksiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki; “Kim, mebrur bir hac yapar ve hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner.” İşte bu yüzdendir ki; 10 Ağustos 2019 Arefe günü yani Arafatta bulunacağı günde her hacı ikinci defa yeniden doğmuş gibi günahsız olarak yeni doğum gününüz 10 Ağustos 2019 tarihi olacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emekli İl Vaizi M.Vehbi Köklükaya’nın yaptığı dua ile hacı adayları otobüslere binerek dua ve tekbirlerle uğurlandılar.