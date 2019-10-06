Dumlupınar’da kaza dehşeti!

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Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde dün sabah görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı.



Dumlupınar Caddesi ile Melikgazi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada farklı yönlerden gelen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak ters döndü. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluşurken kaza ile ilgili rapor hazırlandı.

Haber Merkezimize açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, trafik kazalarının artış gösterdiği bölgede acilen tedbir alınmasını istediler.