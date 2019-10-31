Dünya birinciliği ile döndüler

HURŞİT BOZKURT

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Anca Dünya Otizm Festivali'ne katılan Çorum Otizm Takımı, büyük bir başarıya daha imza attı. 19 enstrüman çalabilen Talha Ekinci, bisiklet yarışmasında dünya birincisi oldu.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Kent Konseyi Engelli Meclis Üyesi Emine Selen, 7 öğrenci ve aileleriyle birlikte katıldıkları festivalden, başarı, umut ve heyecanlarla döndüklerini belirterek, "Bu festivale katılmamızda bizlere destek veren Belediye Başkanımız'a, Kent Konseyi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve bizleri yalnız bırakmayan Hitit Üniversitesi BESYO öğrencilerine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Alanya'da gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapan Alanya Otizm Kurucusu Erdal Ateş ve Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel Ateş'e de ev sahiplikleri için teşekkür eden Emine Selen, "Burada gerçekleştirilen tüm etkinlikler, çocuklarımızın ve ailelerinin stresten uzak güzel bir vakit geçirmelerini sağladı. Düzenlenen yarışmalara katılan tüm çocuklarımızı biz şampiyon olarak nitelendirirken, bunların içerisinde başarısıyla şampiyon olup dünya birinciliği ünvanını kazanan öğrencimiz de bize ayrı bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Otizmli çocukların ve ailelerinin hayatlarına katkı sağlamak ve onların varlığını toplumda görünür kılmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Emine Selen, her çocuğun kendine göre kabiliyeti ve üstün taraflarının bulunduğuna dikkat çekerek, otizmli çocukların kabiliyet ve başarılarını bu gibi organizasyonlarla daha da ortaya çıkardıklarını bildirdi.



Çok sayıda katılımcının yer aldığı organizasyonda, oluşturdukları Çorum standıyla Çorum'u da başarıyla temsil eden heyet, stantlarını ziyaret eden misafirlerini Çorum Leblebisi ile karşıladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 19:46