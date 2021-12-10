Dünya iyilikle dönüyor

EROL TAŞKAN

Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına şifa ulaştıran İyilik Sağlık Derneği, bu kez de Çorumlu bağışçıların hediye ettiği 1150 adet kışlık giysiyi, Suriye Azez bölgesinde yaşayan çocuklara ulaştırdı.

Genel Başkanlığını Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yaptığı, yönetiminde de Başhekim Yardımcıları Anestezi Uzm. Dr. Mehmet Yalvaç ve Göz Doktoru Opr. Dr. Alper Gökbel’in yer aldığı İyilik Sağlık Derneği, el uzattığı mazlumların sağlıkları için seferber olurken, bir yandan da kış mevsimiyle birlikte kendilerine Türkiye'den başka tüm dünyanın sırt çevirdiği çocukların gönüllerini ısıttı.

Aldıkları hediyelerle gözleri parlayan ve sevinçleri bakışlarına yansıyan çocukların umudu olan İyilik Sağlık Derneği, dünyanın iyilikle döneceği inancıyla iyilik halkalarını büyütmekte sınır tanımıyor.

Bir gülüşü dünyaya bedel olan çocukların yüreklerine serpiştirilen umut çiçekleri, savaşın pençesinde yaşam mücadelesi vererek hayata tutunmaya çalışan yüreklere, onlardan çalınan çocukluklarını yeniden hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 19:37