‘Dünya’da her yıl 3 milyon kişi alkol nedeniyle ölüyor’

FATİH AKBAŞ

“Alkol Farkındalık Haftası” nedeniyle yapılan etkinlikte alkol kullanımının her yıl dünyada 3 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olduğu vurgulandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, “Alkol Farkındalık Haftası” nedeniyle yaptığı etkinlikte alkolün zararlarına dikkat çekti.

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi hafta kapsamında Hürriyet Parkı’nda bilgilendirme standı açtı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ile Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi görevlileri standa alkolün zararlarının dile getirdiği broşürleri vatandaşlara dağıttılar.

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nden konu hakkında yapılan açıklamada, Alkol Farkındalık Haftası’nda alkole bağlı zararları ve ölümleri azaltmak maksadıyla toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtilerek,

“Alkol kullanımı; çeşitli kanserler, akciğer hastalıkları, ruhsal bozukluklar, siroz, gastrointestinal sistem hastalıkları, kardiyovasküler bozukluklar gibi 200’den fazla hastalık ve yaralanmaya sebep olmakta ve yaşamın pek çok alanının etkileyen zararlar oluşturmaktadır. Ayrıca alkol; doğum anomalilerine yol açmanın yanı sıra şiddet, suça eğilim, intihar, aile içi sorunlar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi pek çok toplumsal ve ekonomik soruna da sebep olmaktadır. Alkolün olumsuz sonuçları sadece kullananları değil, onların eşlerini, çocuklarını, arkadaşlarını ve çevrelerindeki insanları da etkilemektedir. Dolayısıyla alkol sağlık için zararlı olduğu kadar, açtığı toplumsal yaralar sebebiyle de bireyler ve aileleri için yıkıcı sonuçlar doğurmakta ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilemektedir.”denildi.

‘ERKEN ÖLÜME SEBEP OLAN ÖNLENEBİLİR EN ÖNEMLİ ÜÇ FAKTÖRDEN BİRİ’

Dünya Sağlık Örgütü’nün, alkolü dünyada sağlığın bozulmasına ve erken ölüme sebep olan önlenebilir en önemli üç faktörden biri olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Alkol kullanımı her yıl dünyada 3 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olmaktadır. Küresel hastalık ve yaralanma yükünün % 5.1'i alkole atfedilmektedir. Alkol kullanımı, özellikle erken yaşta ölüme ve sakatlığa sebep olmaktadır. 20–39 yaş grubunda toplam ölümlerin yaklaşık %13.5'i (trafik kazası, intihar, şiddet, vb.) alkolden kaynaklanmaktadır.

‘ALKOL BAĞIMLILIĞI MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNDE İLERLEYEN BİR HASTALIKTIR’

Alkol, aynı zamanda bağımlılık yapma özelliği olan toksik ve psikoaktif bir maddedir. Alkol bağımlılığı, alkol kullanımına bağlı ortaya çıkan ve birçok fizyolojik, davranışsal ve bilişsel değişikliklerle seyreden kronik, tekrarlayıcı ve müdahale edilmediğinde ilerleyici bir hastalıktır. Oluşumunda çok çeşitli faktörler (ruhsal, sosyokültürel, biyolojik) rol oynamaktadır. Diğer hastalıklarda olduğu gibi bağımlılık riskini artıran bazı etmenler vardır, ancak herkes bağımlı olabilir. Bu nedenle bağımlılıktan korunmada en önemli adım bağımlılık yapma riski olan maddeleri hiç kullanmamak ve kullanılan ortamlara girmemektir.

‘TEDAVİSİ AYAKTA VEYA YATARAK UYGULANABİLİR’

Bağımlılık tedavisi kişinin hastalığı kabulü ve bağımlılıktan kurtulma yönünde göstereceği irade ile başlar. Bu konuda AMATEM’lerde ilaç tedavileri ve psikososyal tedaviler birlikte uygulanmaktadır. Tedavi ayaktan veya yatarak uygulanabilir. İlk seçenek ayaktan tedavidir. Ayaktan tedaviye uyum gösteremeyen, yoksunluk belirtileri fazla olan, ek hastalıkları olan, sosyal desteği zayıf ve yatarak tedaviye istekli olan hastalar yatarak tedavi programına alınabilir. Ayaktan tedavi programları poliklinik hizmeti dışında grup ve bireysel terapileri, aile eğitim toplantılarını, boş zaman aktivitelerini ve/veya meslek edindirmeye yönelik faaliyetleri de içermektedir.”