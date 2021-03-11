‘Dünyaya meydan okuyan direnişin destanı’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 100. yıldönümünü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı.

İstiklal Marşı’nın dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğunu ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Anadolu’nun dört bir yanında her türlü zorluğa rağmen sürdürülen Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi bir eserdir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, bayrak, ezan, istiklal ve hürriyet sevgisiyle yoğrulmuş necip milletimizin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlığa yön vermiş, yolunu aydınlatmıştır. Milletimizin varlığı ve geleceğinin teminatı olarak milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan İstiklâl Marşımız yazıldığı dönemin ruh halini yansıtan en önemli ortak değerimizdir. İstiklal Marşımızın her mısrasında, aziz milletimizin ruh iklimi ve yazıldığı dönemin sosyal, siyasi atmosferi vücut bulmuştur. Muhtevasında taşıdığı değerlerle milletimizin bu mücadeleyi nasıl kazandığının da en veciz göstergesidir.” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un, bu toprakların ruhunu, milletin özünü yansıtan İstiklal Marşını kalemiyle değil yüreğiyle yazdığını vurgulayan Milletvekili Kavuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Mehmet Akif, Balkanlardan Kafkasya'ya Afrika'dan Ortadoğu'ya ve Hint alt kıtasına kadar bütün Müslümanların, kendine Mekke'yi kıble edinen bütün kardeşlerimizin ittihadını savunup, zalimlere karşı hep birlikte mücadele etme idealini milletimizin zihnine ve gönlüne nakşetmiştir.

İstiklal Marşımızın vermiş olduğu ruhla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, 2023 hedefimize ve 2053, 2071 vizyonlarımıza ulaşacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.

Binlerce şehidin kanı ile yazılan, milletimizin bağımsızlığa adanmışlığının göstergesi, birlik ve beraberliğimizin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünde İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy ile bu marşa hayat veren şehitlerimize, gazilerimize ve tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyor ve onları minnetle, şükranla anıyorum.”