‘Düş Yakamdan’ Çorum’da sahnelenecek

Geçtiğimiz tiyatro sezonunun en çok izlenen komedi oyunlarından olan ve tüm seansları kapalı gişe sahnelenen ‘Düş Yakamdan’ oyunu Çorum'a geliyor.



Çorumlu tiyatro yazarı Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, usta yönetmen Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen Düş Yakamdan’ın oyuncu kadrosunda sahnelerin ve ekranların sevilen oyuncuları Can Atak, Filiz Uysal ve Ufuk Bostancı yer alıyor. Oyunda dekor tasarımı Cenk Oral’a, kostüm tasarımı Gökçe Şener’e, ışık tasarımı Çetin Atay’a ait oyunun müzikleri ise Efe Ünal imzasını taşıyor.

Sayısız ödüller alan Çorumlu tiyatro yazarı Mustafa Arıkoğlu, kendi yazdığı ‘Düş Yakamdan’ adlı tiyatro oyununun hemşehrileriyle buluşacak olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ve kapalı gişeyle sahnelenen oyununa tüm tiyatro severleri beklediklerini ifade etti.



Sivas Devlet Tiyatrosu ile bugüne kadar birçok ilde turne yapan ve yoğun ilgi gören oyun Çorum’da 25 Ekim Cuma 20.00'de, 26 Ekim Cumartesi 14.00 ve 20.00 olmak üzere 3 seans olarak sahnelenecek.

Oyunun konusu şöyle:

Çok zengin ama mutsuz bir çift, yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için çıktıkları tatilde, bindikleri uçağın düşmesi sonucunda ıssız bir adada mahsur kalırlar. Çift, bir yandan hayatta kalmanın çarelerini ararken diğer yandan da evliliklerini sorgulamak ve birbirlerini tanımak için bolca vakit bulurlar. Düş Yakamdan, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanları ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileleri anlatıyor.

Çorum’dan 2 gün önce 22-23 Ekim’de Samsun’da sahnelenecek olan Düş Yakamdan, Samsun seyircisi tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu gişesinde ve www.biletinial.com sitesinde satışa sunuldu.