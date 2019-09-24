Duyarlı esnaftan örnek davranış

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Çorum’da bir esnaf, alışveriş yaparken farkında olmadan parasını düşüren müşterisini arıyor.



Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de market işleten Emre Koçak (36), yaklaşık 2 hafta önce işyerinde bir miktar para buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, alışveriş yapan bir müşterinin farkında olmadan elindeki paraları yere düşürdüğünü tespit eden Emre Koçak, vatandaşı bulmak için araştırma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçak, “12 Eylül 2019 Perşembe günü marketimizde bir miktar para bulduk. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir müşterinin kasaya yanaştığı sırada cebinden çıkardığı paraları yere düşürdüğünü gördük. Ediz Market adlı işyerimi yeni devraldığım için aradan geçen sürede söz konusu kişiye ulaşmak için büyük çaba sarfettim ama bir türlü bulamadım” dedi.



“Çevremizdekilere sorduk ancak hiç kimse görüntüdeki şahsı tanıyamadı” diyen Koçak, esrarengiz müşteriyi aramaya devam ettiklerini söyledi.

Basın yoluyla ulaşmaya çalıştığı kişinin işyerine gelmesi durumunda kendisine parasını iade edeceğini belirten esnaf, örnek duyarlılığı ile mahallelinin takdirini kazandı.