‘Duyarlı vatandaşlara duyarsız kalınmasın’

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Çorumlu Şair-Yazar Can Yoksul, toplumsal hayatta karşılaşılan problemlerin bir daha yaşanmaması için tüm bireylerin duyarlı davranarak vatandaşlık görevlerini yapması gerektiğini söyledi.

Almanya gibi ülkelerde her vatandaşın bir polis gibi sorumlu davrandığını ve karşılaştıkları yanlışlıkları ilgili makamlara ihbar ettiğini anlatan Can Yoksul, yasa dışı davranışların engellenmesi açısından bu hassasiyetin yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de aynı hassasiyeti sergileyen duyarlı vatandaşların ise hak ettiği karşılığı göremediğinden yakınan Yoksul, “Günlük yaşantısında şahit oldukları olay ve haksızlıklara müdahil olan duyarlı insanlara adeta suçlu muamelesi reva görülüyor” dedi.

“Bu yüzden çoğu kimse hakkını arama ve kamu yararını muhafaza etme girişiminde bulunmaktan çekiniyor” diyen Yoksul, böylesi bir ortamdan istifade eden hukuk tanımaz kimselerinse kendilerini herşeyin üstünde görüp cesaret aldıklarını ifade etti. Başlarına gelen haksızlıklarla mücadele şevki kırılan insanların, dürüstlüğün bedelini zarar görerek ödeme durumunda dahi kaldıklarını belirten Yoksul, devlet idarecilerinin bu hususta gerekli düzenlemeleri yaparak duyarlı vatandaşların hakkını teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Bizzat şahit olduğu bazı problemlerde karşılaştığı haksızlıklardan dert yanan Yoksul, “Hakkını aramak isteyen insanlara karşı tehdit ve zorbalıkla karşılık veren kimselere şahit oluyoruz. Böylesi şehir magandalarının olduğu bir ortamda toplumsal huzurun muhafaza edilmesi oldukça güç. Yetkililere sesleniyor ve duyarlı vatandaşların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.