DYP İl Başkanı Bekir Yalkan oldu

Doğru Yol Partisi Çorum İl Başkanlığı’na Bekir Yalkan atandı.

Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, DSP eski il yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi Bekir Yalkan'ın atama kararı Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz taralından açıklandı.

Özaçıkgöz, resmi twitter hesabından yaptığı duyuruda Şanlıurfa (bütün ilçeler), Niğde Merkez İlçe, Silivri İlçe, Mersin Akdeniz, Anamur, Mezitli, Bozyazı İlçe ve Muğla Fethiye İlçe kongrelerini tamamladıklarını belirterek DYP Çorum İl Teşkilatı'nın Bekir Yalkan, Isparta Keçiborlu İlçe Teşkilatı'nın ise Baddal Cemil başkanlığında kurulduğunu belirtti. (Haber Merkezi)