‘Ecdadın kemikleri sızlıyor’

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Namazgâh Parkı ve civarında yaşanan asayiş olaylarına dikkat çeken Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, “Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran nahoş olaylar, bu tarihi mekânı bizlere emanet eden ecdadımızın da kemiklerini sızlatıyor” dedi.



“Tarih ve kültürümüzde müstesna bir yere sahip olan Namazgâh’ın böylesi olaylarla gündeme gelmesinden üzüntü duyuyoruz” diyen Yılmaz Kılcı, tarihi mekanın elbirliğiyle güvenli bir ortama dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Namazgâh Parkı ve çevresindeki güvenlik ihtiyacından bahsederek yetkililerden destek istediklerini hatırlatan Kılcı, güvenlik kamerası dahil olmak üzere dile getirdikleri taleplerin bir türlü karşılanmadığını ifade etti.

İlgilerin duyarsızlığından dert yanan Kılcı, Namazgâh’ın asayiş olayları nedeniyle kötü anılan bir yer haline gelmeye başladığını belirterek mahallelinin de bu durumdan hayli rahatsız olduğunu kaydetti.

Muhtar Kılcı, “Açık havada teravih, yağmur duası ve çiğdem aşı gibi etkinliklerle tarihi misyonuna uygun şekilde canlandırmaya çalıştığımız Namazgâh’ı elbirliğiyle yeniden huzurlu günlerine kavuşturmalıyız” diye konuştu.

Başka canların yanmaması açısından bir an önce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını isteyen Kılcı, “Aile yapısındaki bozulma, çocuk ve gençleri sokağa ve olumsuz alışkanlıklara itiyor. Madde bağımlısı gençlerin karıştığını gözemlediğimiz bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için sorumluluk sahibi herkesi göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylardan dolayı büyük endişe duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise ,“Huzur içinde yaşamak için güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2019, 21:10