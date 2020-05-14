‘Eczacılar, sağlık sisteminin en önemli halkası’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, sağlık danışmanımız eczacıların yaşadıkları sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeniyle Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler ile bir süre sohbet eden ve tüm eczacıların gününü kutlayan Tahtasız, sorunlar ve talepler hakkında da bilgi aldı.

Ülkemizin en ücra köşelerine kadar, her yerde, herkesin sağlıklı yaşaması için gece gündüz hizmet veren eczacıların karşılaştıkları zorlukların arttığı bir dönemde Eczacılar Günü’nün kutlandığına dikkati çeken Tahtasız, “Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizdeki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.” ifadesini kullandı.

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde eczacıların büyük bir yükü omuzladığını, halkın maske, dezenfektan, ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduklarını anlatan Tahtasız, kutsal bir görevi yerine getiren eczacılıların sorunlarının çözülmesini, yasal düzenlemelerle mesleğin güçlü kılınmasını talep etti. Tahtasız, bu süreçte özveriyle, yoğun bir tempoyla görev yapan tüm eczacılara teşekkür etti. (Haber Merkezi)