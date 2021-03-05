Eczaneler Cumartesi günleri açılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişen eczaneler, kademeli normalleşme ile birlikte pandemi öncesi olduğu gibi çalışmaya başlayacak.

1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, orta risk grubunda bulunan Çorum’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu da, cumartesi günleri kısıtlama öncesinde olduğu gibi 08.00-13.00 saatleri arasında tüm eczanelerin faaliyetlerine devam etmesi, saat 13.00’ten itibaren nöbetçi eczanelerin sağlık hizmetine devam etmesi yönünde karar aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:41