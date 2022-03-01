EFE’ler adım adım 1. Lig’e

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 2. Ligi yarı final grubunda Çorum Belediyesi Gençlikspor final grubu biletini son maçlar öncesinde aldı.

Temsilcimiz ikinci maçında dün grubun iddialı takımlarından Arkasspor’u 3-0 yenerek altı puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Konya’da devam eden yarı final grup maçlarında ilk maçında Gümüşsu Gümüşhanespor’u zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenerek iyi başlangıç yapan Çorum Belediyesi Gençlikspor dün grupta ilk maçında Yeni Mardinspor önünde zorlanmadan 3-0 galip gelen Arkasspor ile final biletini almak için karşılaştı.

İlk sette iki takımda daha kontrollü oynarken temsilcimiz ilk maçta yaptığı servis hataları ve ilk topları karşılamadaki sorunları azamiye indirerek rakibine kolay sayı imkanı vermedi. Arkasspor ise Türk voleybolünün köklü kulübü genç isimlerden kurulu ve atletik bir takımla mücadelesi yüksek bir set oldu. Seti önde götüren temsilcimiz 23-21 önde iken seti bitirme fırsatından yararlanamadı. Uzatmaya giden sette tecrübeli ile rakibden üst üste iki sayı alan Çorum Belediyesi Gençlikspor seti 26-24 kazanarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette öne geçmenin verdiği moralle hücumda daha etkili olmaya başlayan Çorum Belediyesi Gençlikspor bu sette özellikle savunmadaki başarılı blokları ile rakibin hücum gücünü oldukça durdurdu. Son bölümde farkı açan temsilcimiz bu seti 25-19 alarak rakibi önünde 2-0 öne geçti iyice rahatladı.

Üçüncü sete Arkasspor takımı oldukca iyi başladı ve ilk bölümde hücumdaki etkili oyunu ile 5-1’lik skorla öne geçti. Daha sonra yeniden oyunda kontrolü eline alan temsilcimiz hücumdaki etkili oyunu ile aradaki farkı kapattı ve rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi. Seti 25-18 maçıda 3-0 kazanan Çorum Belediyesi Gençlikspor gruptan birinci olarak finallere gitmeyi garantiledi.

Çorum Belediyesi Gençlikspor grubunda son maçında ilk iki maçından farklı skorlarla mağlup ayrılan ve hiç bir iddiası kalmayan Yeni Mardinspor ile bugün saat 11’de karşılaşacak. Bu maçı skoru ne olursa olsun Çorum Belediyesi Gençlikspor gruptan birinci olarak final grubuna yükselecek.

Final grubundaki rakiplerimiz ise bugün oynanacak son maçların ardından belli olacak. Final grubu maçlarında sekiz takım dörderli iki grupta mücadele edecek ve ilk iki sırayı alan takımlar 1. lige yükselecek. Final Grubu maçları 5-6-7 Mart tarihlerinde oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 11:30