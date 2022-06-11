‘Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu’ kitabı tanıtıldı

M.BURAK YALÇIN

19. Dönem Doğru Yol Partisi Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu'nun hayatını anlatan ‘Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Bir dönem Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı görevinde bulunan hemşehrimiz Burhan Buruk’un kaleme aldığı kitabın Beyaz Otel’de gerçekleşen tanıtım toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Belediye İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve Türkoğlu’nun dostları katıldı.

TÜRKOĞLU: HALKTAN KORKMAYIN

Programda konuşma yapan 19. Dönem Doğru Yol Partisi Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, siyasetin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, “38 yaşında siyasete başladım yaş 73 oldu siyasete noktayı koydum. Bundan sonraki hayatımda da kim memlekete hizmet ediyorsa oyumu ona veririm. Biz yavan ekmek yiyerek siyaset yaptık. Hayatımda hiç kimsenin yüzüne söylemediğim bir şeyi aleyhinde konuşmadım. Siyasetle ilgilenen herkese sesleniyorum. Hepiniz benim başımın tacısınız. Halka gidin, halk unutmuyor. Halktan korkmayın. Çorum’da 746 köyde benim izim var. Merkez sağ görüşlü ama demokrat bir insanım. Benim ülkücüsüne de sosyal demokratına da Cumhuriyet Halk Partisi’ne de kapım açık. HDP hariç, bana ters geliyor. Türk Bayrağına saygı duyan kürt vatandaşımız da benim başımın tacı. Rahmetli Atatürk ve arkadaşları bu vatanı bize bıraktılar. Bu günlere kolay gelmedik” dedi.

‘HER MAAŞ ALDIĞIMDA ÇORUMLULARA DUA EDİYORUM’

Konuşmasında siyasetin zorluklarına değinen Arslan Adnan Türkoğlu, “Türk milleti güvercin gibidir. Çok sıkarsan ölür, az sıkarsan uçar gider. Ben her görüşe saygı duyuyorum. İnşallah ülkemiz, memleketimiz iyi yerlere gider. Ben demokrasi sayesinde buralara geldim. Her maaş aldığımda Çorumlulara dua ediyorum. Allah şahit onları üzecek bir şey yapmadım. Bilmeden yaptığım bir şey varsa özür diliyorum. İnsan şaşar. İnsanlar bölünmesin, insanlar şucu bucu diye ayrılmasın. Benim temennim budur. Bizim Türkiye’den başka vatanımız yok” diye konuştu.

KAYA: ÇORUM SİYASETİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Türkoğlu’nun Çorum siyasetine önemli katkılarda bulunan bir siyasetçi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Biz onu hep pozitif, Çorum için düşünen, Çorum için konuşan, Çorum sevdasıyla, hizmet etme aşkıyla çalışan biri olarak tanıdık. Çorum’un her kesimine hitap edebilen birisi. Siyasetteki tecrübelerinden her daim yararlanıyoruz, yararlanmaya devam edeceğiz."

CEYLAN: ADNAN TÜRKOĞLU ÇORUM’UN HAFIZASIDIR

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Türkoğlu’nun üzerinde emeği olduğunu belirterek, “Adnan Türkoğlu baba dostudur. Üzerimizde emeği vardır. Siyasete girmeden önce babamdan sonra istişare ettiğim bir büyüğümdür. Siyasi, sosyal ve kültürel anlamda bu şehrin hafızasıdır” ifadelerini kullandı.

BURUK: BİRLEŞTİRİCİ, KUCAKLAYICI BİR İNSAN

Kitabın yazarı hemşehrimiz Burhan Buruk ise Türkoğlu’nun Çorum’da sevilen, takdir edilen ve düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen nadir insanlardan birisi olduğunu vurgulayarak, “Daha önceki yazmış olduğum kitaplarda da Adnan Bey gibi topluma mal olmuş, Çorum’un tanıtımında ve Çorum’un sosyal ve toplumsal olarak büyümesine katkı sağlayan kahramanların olduğu kitapla roman hayatına başlamıştım. Çorum’u en iyi tanıtan kim olabilir diye kendime sordum ve o soruların sonucunda da 4 yıla 40 yılı sığdıran adam efsane siyasetçi Arslan Adnan Türkoğlu hakkında bir kitap yazmamızın gerekli olduğunu düşünerek bu yola çıktım. Bu düşüncemi ilettim. Oda destek verdi. Her aradığımda telefonun ucunda bize yardımcı oldu. Siyaset yapılmadan dünyanın hiçbir yerinde ülkelerin refaha erişmesi ve toplumların içerisinde güzel işler yapılarak çıkma şansı yok.. Katmış olduğu eserleri Obruk Barajı’nı biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük en maliyetli yatırımıdır. Bugün Obruk’ta yaşama dair güzel etkinlikler yaşanmaktadır. Adnan Beyin hayali olan suyu Çatak üzerinden Çorum’a aşırma işi inşallah ilerleyen süreçlerde gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 09:04