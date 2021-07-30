‘Eğitim fakültelerinde ihtiyaca göre planlama yapılmalı’

FATİH AKBAŞ

Her sene 40 binin üzerinde kontenjan ile yeni öğrencilerin eğitim hayatına başladığı eğitim fakültelerinde halihazırda 200 binin üzerinde öğretmen adayı eğitim gördüğünü belirten Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Çorum Şube Başkanı Fuat Bal, “Mezun olan ve sayıları 600 bini bulan öğretmen adayları da bir umut, atama bekliyor.

Fakültelerin kontenjanlarına ve sayıları yüz binleri bulan ‘işsiz’ öğretmen adaylarına rağmen atama sayılarının yetersizliği ise tepki çekiyor.” dedi.

Eğitim fakültelerinde açıklanan kontenjan sayıları noktasında bir plansızlığın olduğunu kaydeden ÖĞ-DER Çorum Şube Başkanı Fuat Bal, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün planlama yaparak ihtiyaca uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle son 20 yılda üniversite sayılarının çoğalması ile eğitim fakültelerinin sayılarının da mezun sayılarının da arttığını dile getiren Bal, “600 bin civarında atama bekleyen öğretmen var. Bu büyük bir plansızlığın sonucudur. Eğitim fakülteleri, bugün öğretmen yetiştirmekten çok diplomalı işsiz öğretmen yetiştirmektedir. Öğretmen ihtiyacını belirleyip, atamayı MEB yaparken, öğretmen yetiştiren kurum YÖK… Soruna karşı MEB ve YÖK arasında uygun bir planlama yapılarak ihtiyaca uygun sayıda öğretmene eğitim verilmeli ve istihdam sorunu çözülmeli.” ifadelerini kullandı.

‘İHTİYAÇ KONTENJAN DENGESİ KURULMALI’

Bal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yüz binlerce mezun meslektaşımızın atama beklemesine rağmen her sene 40 binin üzerinde kontenjanlarla öğretmen yetiştirmeye gerek var mı? Hâlihazırda eğitim fakültesinde okuyan 200 binin üzerinde öğretmen adayı, fakülteden mezun olmuş atama bekleyen yüz binlerce öğretmen varken neden ihtiyaç-kontenjan dengesi olmaz. Bu sorun, eğitim fakültelerinin kontenjan sayısı ihtiyaca uygun olarak azaltılarak çözülebilir.”