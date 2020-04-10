‘Eğitim öğretim derin bir çıkmaza sürükleniyor’

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, eğitim yöneticilerinin, öğretmenleri ders aracı olarak ilgili mevzuata göre incelenmemiş, onaylanmamış araçları kullanmaya zorlamamaları gerektiğini söyledi.

“Eğitim-öğretim gibi komplike bir olguyu eğitim yöneticilerinin Whatsapp, Zoom gibi programlar üzerinden yürütebileceğini düşünmeleri başlı başına anlaşılabilir bir durum değildir.” diyen Beyaz, şu açıklamayı yaptı:

“Bugünlerde basına da yansıyan ülkemizin içerisinden geçtiği zorlu günlerde okulların zorunlu olarak tatil edilmesi, tatil edilen okulların gördüğü işlevin yanlış bir şekilde uzaktan eğitim uygulamaları ile ikame edilmeye çalışılması, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığının ders aracı veya materyali olarak tanımlamadığı bir takım uygulamaları kullanmaya zorlanması, bu uygulamaları kullanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin yüklü ücretleri ödemek zorunda kalması, kullanılan bu uygulamalarla birlikte öğrenci ve öğretmenlerimizin görüntü, telefon, banka bilgileri gibi kişisel bilgilerinin korunamaması bir yığın sorunla karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir.

Bu haberler, bu konuda ifade etmeye çalıştığımız kaygıların ne kadar yerinde ve haklı olduğunu bir kez daha göstermektedir. Söz konusu haberler sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetersiz olarak nitelenebilecek bir açıklama web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Bakanlığın bu konuda kamuoyunu tatmin edecek ve oluşan kaygıları ortadan kaldıracak bir açıklama yapması gerekmektedir. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, eğitim yöneticilerinin öğretmenleri ders aracı olarak ilgili mevzuata göre incelenmemiş, onaylanmamış araçları kullanmaya zorlamamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

‘BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI YETERLİ VE KABUL EDİLİR DEĞİLDİR’

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada; “öğrencilerin kişisel verilerinin başka platformlara taşınmasına engel olacağını” ifade etmesi Eğitim Sen olarak günlerdir yaptığımız uyarılarımızı bir kez daha doğrulamaktadır.Açıklamada ayrıca yer alan “öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden” ifadesi ise kabul edilemez bir ifadedir. Öğretmenler bu uygulamaları bireysel tercihlerinden ya da doğru bulduklarından değil, eğitim yöneticilerinin zorlaması, yönlendirmesiyle uygulamak durumunda bırakılmışlardır.

Eğitim-öğretim gibi komplike bir olguyu eğitim yöneticilerinin Whatsapp, Zoom gibi programlar üzerinden yürütebileceğini düşünmeleri başlı başına anlaşılabilir bir durum değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Eğitim yöneticileri Kişisel Verilerin Korunması Kanununu görmezden gelerek öğretmen, öğrenci ve velilerimizin kişisel bilgilerinin alelade kullanılmasına dayanan uygulamaları kullanmayı özendirme, telkin etme ve bunu bir reklam aracı olarak kullanma anlayışından vazgeçmelidirler. Bu uygulamaları iyi niyetli şekilde öğrenci yararına kullanmak isteyen ya da kullanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin konusu suç teşkil edebilecek durumlara da sebebiyet verebileceklerini unutmamalıdırlar.

‘ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİ KÖRÜKLEMEYİN’

Bu konunun asıl düşünülmesi gereken tarafı ise bu tarz uygulamalara erişebilecek öğrenci sayısının sınırlı olmasıdır. Bu ve buna benzer uzaktan eğitim uygulamalarına hiçbir şekilde erişimi mümkün olmayan maddi olanaklardan yoksun öğrencilere dair hiçbir söz edilmemesi, eğitim yöneticilerinin bu durumu görmezden gelmeleri başlı başına sorgulanması gereken bir durumdur. Eğitime dair sorunlar, öğretmenlerin Whatsapp ya da Zoom kullanmamasına bağlı olarak çıkmamış bu uygulamaları kullandığı zaman da çözülmeyecektir. Yapılan uygulamalar göz boyamaktan öteye geçmeyen, toplumu yanıltan ve bu işte sorumluluğu olanların kaçış aracı haline dönüştürdüğü kendinden problemli girişimlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda kapsamlı bir açıklama yaparak bu yıl yaşanmış olan olağanüstü durumdan kaynaklanan kayıpları, olumsuz koşulların değişmesiyle birlikte telafi edileceğini bildirmesi gerekirken, mevcuttaki sorunlu uygulamaları savunur hale gelmesi ve uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimin alternatifi gibi sunması doğru bir yaklaşım değildir.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak tüm eğitim emekçilerini kişisel bilgilere erişimin olduğu, veri gizliliği ve bilgi güvenliği konusunda açıkları bulunan, Milli Eğitim Bakanlığınca ders materyali olarak tanımlanmamış, yasal zemini bulunmayan, farklı ekonomik düzeydeki öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan uygulamalardan kaçınmaya ve velilerimizi bu konularda bilinçli davranmaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)