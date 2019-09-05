‘Eğitim, ortak sorumluluğumuz’

RECEP MEBET

Çorum Valiliği ‘2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı’ dün Buhara Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, bazı daire amirleri, eğitim yöneticileri ve paydaşları katıldı.

İlçe Kaymakamları, Mahalle Muhtarları ve Okul Aile Birliği Başkanları’nın da hazır bulunduğu toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.



YILMAZ’DAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Sunuculuğunu Sümeyra Tozlu’nun üstlendiği toplantının açış konuşmasını Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz yaptı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Ömer Yılmaz, Çorum genelindeki 493 okulda bulunan 4 bin 949 derslikte 6 bin 961 öğretmen ve toplam 92 bin 869 öğrencinin ders başı yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz eğitim sezonunda yapılan denetim çalışmaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin istatistiki bilgiler de verdi.

‘Güvenli okul, güvenli gelecek’ sloganıyla yapılan çalışmalardan da bahseden Yılmaz, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması hususunda kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.



ÇİFTÇİ: ‘EĞİTİM ORTAK SORUMLULUĞUMUZ’

Eğitim-öğretimin sadece okulların işi olmadığını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, “Hepimiz bu hususta bireysel ve toplumsal olarak sorumluyuz” dedi.

Okul Güvenliği Toplantısı’nda konuşan Vali Çiftçi, eğitim konusunda seferberlik anlayışı ile topyekûn mücadele sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Hayat boyu öğrenmek ve bilgilerimizi güncellemek zorundayız” diyen Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu gerçekten yola çıkarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü kurduğunu hatırlattı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı-uğurlu olmasını dileyen Vali Çiftçi, şunları söyledi:



“Eğitim sadece okulla sınırlı olan bir faaliyet değil. İnternet ve sosyal medyanın ağırlık kazanmasıyla eğitim yeni bir mecraya açıldı. Ancak bu durum okulların önemini azaltmadı, bilakis daha da artırdı.

Hepimiz eğitimin bir parçasıyız ve bu alanda sorumluluklar taşıyoruz. Herkes bu hususta taşıdığı sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeli. Aile de eğitim-öğretimin önemli bir parçası. Öğretmenlerimizse hayata yön veren güzide insanlar.

Eğitim konusunda, seferberlik anlayışı ile topyekûn mücadele sergilenmesi gerektiğine inanıyorum. Güvenli okul konusunda karşılaşılan aksaklıkların Valiliğimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz’e iletilebileceğini hatırlatıyor, yeni eğitim sezonunun hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum.”



Toplantının sonunda söz alan katılımcılar ise okullardaki güvenlik görevlisi ihtiyacı, binalardaki fiziki eksiklikler, ihtiyaç sahibi öğrenciler, sokak hayvanları, tütün ve madde bağımlılığı, okul servisleri ve trafik tedbirleri ile ilgili dilek ve temennilerini dile getirdiler. Düzenlenen toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.