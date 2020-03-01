Eğitim Sen’in yeni Başkanı Ali Ekber Beyaz

M.BURAK YALÇIN

Eğitim Sen Çorum Şubesi 11.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Önceki gün Turgut Özal İş Merkezinde bulunan Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulun Divan Başkanlığına Ali Rıza Aydoğdu, üyeliklere ise Semra Özdel ile Sevda Atak seçildi.

Mevcut başkan Mustafa Gül’ün aday olmadığı ve tek listeyle gidilen genel kurulda Eğitim Sen Çorum Şubesinin yeni başkanı Ali Ekber Beyaz oldu.