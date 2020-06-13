Ekipler ‘mazgal nöbeti’ tutuyor!

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Çorum’da üç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınlarına ‘mazgal nöbeti’ tutmaya başladı.

Çorum’da 3 gündür etkili ve Pazartesi gününe kadar etkili olan yağış nedeniyle su baskınlarına karşı teyakkuzda olan belediye ekipleri, mazgal başında nöbet tutmaya başladı.

Ekipler, mazgalları temizleyerek, tıkanmalara karşı anında müdahale için ''mazgal nöbeti'' tutuyor.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Beklenen kuvvetli yağış öncesi akıntıyla gelebilecek maddelerin ızgaraları tıkamasını engellemek için ızgaraların başında nöbet tutuyoruz. Hemşehrilerimizin de tedbirli olmasını önemle rica ediyoruz.” dedi



Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 18:40