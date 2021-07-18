Ekonomik ömrünü doldurmuş 6 adet araç ihale ile satılacaktır

Trabozon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 6 adet araç ihale ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak olan satış ihaleleri, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Hizmet Binası (2 No’ lu Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 533 4. Kat) Toplantı Salonu da (B) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

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