Ekrem Coşkun’dan sağlık personeline döner jesti

M.BURAK YALÇIN

Vergi Dairesi yanında hizmet veren Ekrem Coşgun Döner, tüm 112 personeline ücretsiz döner ve ayran ikramında bulundu.

Ekrem Coşgun Döner Çorum Şubesi, koronavirüs salgını ile mücadele veren 112 personeline iki gün boyunca döner ve ayran ikramında bulundu.

İşletme Sahibi Hüseyin Sakallı, bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakârca mücadele verdiğini belirterek, virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, hastanede yatan vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekrem Coşgun Döner olarak bu süreç içerisinde gerekli tedbirleri alarak Çorumlulara hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Sakallı, “Bu yükün en önemli kısmını çeken sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Onların hakkını ödeyemeyiz. Şube olarak ufak da olsa onlar için bir şeyler yapmak istedik. Kendilerine destek olmak için bugün sağlık çalışanlarımıza döneri ücretsiz ikram etmek istiyoruz. Ülke olarak sağlık personellerin fedakarlıkları ile bizlerde üzerimize düşen görevleri yaparak en kısa sürede bu durumu aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Sakallı, yarında İl Emniyet Müdürlüğü personeline döner ve ayran ikram edeceklerini ifade etti.

112 personeli de Ekrem Coşgun dönere jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 15:43