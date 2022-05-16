Eller semada gönüller niyazda

HURŞİT BOZKURT

Karacaköy’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağmur duası çok sayıda davetlinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve çok sayıda davetlinin katıldığı yağmur duasına tüm misafirlerini tek tek karşılayan Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, “Yağmurlarımızın bereketi ve ürünlerimizin bolluğu için el açtığımız şu kutlu günümüzde, bizleri yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan duanın ardından kurulan sofrada misafirlerini ağırlayan Karakacöy halkı, her yıl düzenlenen yağmur duasının ürünlerdeki bereketin yanı sıra köyün birlik ve beraberliğini de artırarak, dayanışma ve kardeşlik duygularını da pekiştirdiğini ifade etti.