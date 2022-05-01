M.BURAK YALÇIN

Hak-İş Sendikası Çorum Temsilciliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Hak-İş Sendikası Çorum Temsilcisi Mustafa Köroğlu, emek, barış, adalet, refah ve demokrasi için taleplerini 81 ilden ve dijital platformlardan haykırdıklarını belirterek, “Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz” dedi.

Sendika binası önünde işçilerle birlikte basın açıklaması düzenleyen Hak-İş Sendikası Çorum Temsilcisi Mustafa Köroğlu, konuşmasında daha fazla dayanışma, daha çok refah, daha çok güvenceli istihdam, daha çok iş güvenliği ve sağlığı, örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta meydanlarda ve her yerde olduklarını ifade ederek, “Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz” diye konuştu.

İşçilerle ilgili taleplerini de açıklayan Mustafa Köroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. Kayıtdışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.

Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. Tüm dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranından kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için “Sıfır Tolerans” anlayışının tüm işyerlerinde hakim olmasını istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz.

Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız.”