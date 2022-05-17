Emekli astsubay Kazım Atak vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Çorum’da ‘Komutan’ olarak tanınan emekli astsubay Kazım Atak (82) bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayatını kaybetti.
Emekli Yarbay Tuncer Atak, sağlıkçı Zafer Atak, Tülay ve Gülay Atak'ın babaları, Arif, Muharrem Atak, Emine Dalkıran, Sevim Hardal, Münevver Solak'ın kardeşleri, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Adnan ve Mehmet Atak'ın amcaları Kazım Atak'ın cenazesi 18 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yuce Allah rahmet eylesin, mekani cennet olsun.. Yakinlarina ve sevenlerine bas sagligi dilerim..