Emekli maaşlarını İHH’ya bağışladılar

Emekli bir aile maaşlarını mazlumlara ulaştırılmak üzere Çorum İHH’ya bağışladılar. Gelirlerinin kendilerine yettiğini, harcamalarından artırdıkları bir maaş bütçeyi de Çorum İHH ekibi bağışçı ailenin evine giderek bağışı kabul etti.

Çorum İHH’dan yapılan açıklamada, “65 yaş ve üstü olup da evinden çıkmayan, ancak yüreği dünyaya açılan büyüklerimiz, emekli maaşını Çorum İHH’ ya bağışlayarak mağdurlara destek olmak için “Şimdi Dayanışma Vakti - Hep Birlikte Ramazan” insani yardım kampanyamıza destek verdiler. Onların desteği birçok mazluma, yetime, hastaya, yolda kalmışa umut olacak. Kocaman yüreğinize, gönlünüze, bedeninize sağlık” denildi.