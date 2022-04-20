Emektar muhasebecilere plaket

M.BURAK YALÇIN

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMMO) tarafından iftar yemeği düzenlendi. Yemekte meslekte 25 yılını dolduran muhasebecilere plaket takdim edildi.

Dün akşam Anitta Otel’de düzenlenen iftar programına SGK İl Müdürü Duran Cesur, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, İl Defterdarı Durak Sercan, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, TÜRMOB’tan gelen yöneticiler, çevre illerin oda başkanları ve çok sayıda muhasebeci katıldı.

Programda konuşma yapan Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, ‘Ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır’ düsturuyla görevlerini iyi yapmanın azmi içerisinde olduklarını belirterek, “Maalesef görev yaptığımız dönemde savaşlar, salgın hastalıklar, ekonomik krizler, sosyal dejenerasyon örnekleri ile doluydu. Gelişen teknoloji, hızlı iletişim ve hızlı ulaşım artık dünyayı küçücük bir hale getirdi. Malumunuzdur ki bizde ülke olarak tüm bu olaylardan oldukça etkilendik. Tüm sektörler etkilendi ancak en çok esnaf hem maddi hem de manevi olarak çok yıprandı. Zor zamanlar geçirdi. Biz Mali Müşavirler olarak onların hep yanında olmaya çalıştık” dedi.

Doğan’ın konuşmasının ardından meslekte 25 yılını dolduran Zakir Tokgöz, Nejdet Kayış, Türkay Metin, Haydar Gökçetin, Hakan Badaköz, Şerafettin Ahıskalı, Mustafa Alagöz, Filiz Koldaş Çakkal, Hüseyin Akmaz, Ekrem Tepençelik, Mehmet Ergin, Levent Fadıl Uzel, Fehmi Yağlı ve Kazım Şahin’e plaket takdim edildi.

Ayrıca programda mesleğe yeni başlayan Harun Kısacık, Aylin Kütük ve Elif Alaca’ya da yeni ruhsatları takdim edildi.