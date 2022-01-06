Emin Yabacıoğlu toprağa verildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Fiziki Altyapı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun babası, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun amcası Emin Yabacıoğlu (82) vefat etti.

Emin Yabacıoğlu, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanlarından Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.