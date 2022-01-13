Emlakçı ve servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle yürütülen AB projesi kapsamında mesleki yeterlilik kursları açılıyor.

ÇOKİŞ tarafından açılan Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Servis Aracı Şoförlüğü kursunu başarıyla tamamlayanlar düzenlenen törenle belgelerini aldılar.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapılan törene Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, ÇOKİŞ görevlileri ile kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, “Her yıl ilgili Bakanlık tarafından esnafımızdan bazı belgeler istenmekte. Bu yıl da bakanlık, mesleki yeterlilik belgesi alınmasını zorunlu tuttu. Mesleki yeterlilik firmaları bu belge için Bin TL fiyat istediler. Belediyemizin öncülüğünde bu belgeler esnafımıza ücretsiz olarak verildi. Bu işte emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”şeklinde kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise sosyal sorumluluk olarak projeye başladıklarını ifade ederek, “Avrupa Birliği bünyesinde ve Çorum Belediyesi’nin garantörlüğünde çalışmalara başladık. Çorum Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi (ÇOKİŞ) olarak yaklaşık 187’ye yakın meslek dalında başvuru aldık. Taksiciler ve servisçiler, emlak danışmanları ve devamında market elemanlığı alanında yoğun bir talep vardı. Bu meslek alanlarında kurslarımızı ve sınavlarımızı gerçekleştirdik. Bu sınavlarda başarı elde edenlere belgelerini teslim etmeye başlıyoruz. Bundan sonrada mesleki yeterlilik belgesi için farklı alanlarda eğitim kurslarımız ve sınavlarımız devam edecek. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde istihdama nitelikli eleman yetişmesi için çalışmalarımız devam edecek. Çorum olarak üretime ve istihdama katkı sağlayan bir İliz. İhracat rakamlarına bakıldığında Çorum ilk 10 il arasında yer alıyor. Bizde buna katkı vermek için elimizden gelen yardımı göstereceğiz. Üretime ve ihracata katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Servis Aracı Şoförlüğü kursunu başarıyla tamamlayanlara mesleki yeterlilik belgeleri verildi. Program toplu hatıra fotoğraflarının çekinilmesi ile sona erdi.