Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

M.BURAK YALÇIN

‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ temalı trafik kampanyası kapsamında vatandaşlar, takla atan bir araçta emniyet kemeri takmanın önemini simülasyon aracında tecrübe ettiler.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve öğrenciler katıldı.

‘EMNİYET KEMERİ RİSKİ YÜZDE 60 AZALTIYOR’

Etkinlikte konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, yaralamalı trafik kazalarında emniyet kemerinin riski yüzde 60 azalttığını belirterek, “Bu çerçevede emniyet kemerini kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme maksatıyla simülasyon aracı 2 gün boyunca ilimizdeki çalışmalara katkı verecek” dedi.

‘ZAMANI MÜSAİT OLANLAR SİMÜLASYON ARACINI ZİYARET ETSİN’

Çorumlulara simülasyon aracını ziyaret etmeleri hususunda çağrıda bulunan Vali Çiftçi, “Çorumlulardan şunu rica ediyorum. Zamanı müsait olanlar simülasyon aracını ziyaret etsinler. Okuldaki öğrencileri de buraya getirelim, onlarda görsünler. Faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 13:44