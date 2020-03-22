Emniyet uyarılarını sürdürüyor

EROL TAŞKAN

Çorum Emniyet Müdürülüğü ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

Genel anlamda cadde ve sokaklar boş olsa da, kimi vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı tercih etti. Emniyet görevlileri, cadde ve ara sokaklarda denetim çalışmalarını sürdürerek, vatandaşları evlerine gitme konusunda uyararak, alınan tedbir kararlarına uyulmasını istedi. Ekipler, özellikle parklarda oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evine gitmeye ikna etmeye çalışıyor. Dün gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Çorum'da zabıta ve polis ekipleri caddede gezen ve parklarda oturan yaşlı vatandaşları uyararak, evine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.