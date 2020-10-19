‘En az 55 yıl şehrimize hizmet edecek’

M.BURAK YALÇIN

Karaağaç Taş Ocağı’nın açılında konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tesisin en az 55 yıl Çorum’a hizmet edeceğini belirterek, yıl da 400 bin ton taş üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Asfalt ve altyapıda kullandığı mekanik ve dolgu malzemelerini kendisi üreterek yol yapım maliyetlerini en aza indiren Çorum Belediyesi, bu malzemelerin üretildiği ikinci tesis olan Karaağaç Taş Ocağını da Çorum’a kazandırdı.

Çorum’un gerek belediye gerekse özel sektörün uzun yıllar altyapı malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip taş ocağının açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Üyesi Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bir yandan temel attıklarını, diğer yandan ise açılışlar yaptıklarını söyledi.

Taş ocağında yıllık 400 bin ton taş üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Aşgın, bu yıl 151 bin tona ulaştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Taşların bir kısmını burada depoluyoruz, bir kısmını da şehrimizin caddelerinde, sokaklarında kullanacağız. Burası sadece Belediyemize değil özel sektöre de hizmet edecek olan bir tesis. Uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. En az önümüzdeki 55 yıl bu taş ocağı şehrimize hizmet edecek. Ağustos ayında yapacaktık açılış. Burada puhu kuşları yuvası olduğu için erteledik. Kuşlar yuvadan ayrılıncaya kadar çalışma yapmadık.”

Konuşmanın ardından taş ocağı dualar eşliğinde hizmete açıldı.