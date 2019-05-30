En fazla atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin birlikte yürüttüğü atık pil toplama kampanyasının ödül töreni yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ödül alan okulların öğrencileri öğretmenleri ve yöneticileri katıldı.

Atık pil konusunun dünyanın başına bela olduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Atık piller kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmamalı, çöpe, ateşe, su kaynaklarına atılmamalı ve toprağa gömülmemelidir. Aksi takdirde pilin dış kabı zamanla delinerek içindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve suya karışmaktadır. Atık piller atık biriktirme kutularında biriktirilmelidir.

Atık pil toplama kutuları okullarda camilerde muhtarlıklarda alışveriş merkezlerinde bulunmaktadır. Atık pilleri evlerimizde bulunan evsel atık kutularına atmamalıyız.

Atık pilleri ateşe atmamalıyız. Atık pilleri gömmemeliyiz. Atık pilleri denizlere, göllere ve akarsulara atmamalıyız” dedi.

Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında her yıl imzalanan protokol kapsamında, 01 Ekim - 30 Nisan tarihleri arasında atık pil kampanyası düzenlendiğini belirten Başkan Aşgın, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kampanya yazımıza cevap veren okul sayısı 121 olup kampanyaya katılan okul sayısı ise 64’tür. Toplam 3.750 kg atık pil toplanmıştır. İl merkezinde toplam 3.500 kg atık pil toplanmış olup toplanan atık pillerin büyük kısmı kampanyamıza destek veren 64 okuldan toplanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.

Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan Başkan Aşgın, önümüzde dönem yapılacak kampanyaya 121 okulunun tamamının katılmasını istedi.

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en çok atık pil toplayan okullara ödüllerini verdi.

1.204 kg atık pil ile birinci olan Bahçelievler İlkokulu’na masa tenisi seti hediyesi,

552 kg atık pil ile ikinci olan Mukadder Akaydın İlkokulu’na spor seti, 170 kg atık pil ile üçüncü olan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’na ise satranç seti hediye edilerek başarı sertifikaları verildi.

Tören sonunda ise Başkan Aşgın, öğrencilerden önümüzde ki kampanya döneminde 10 atık pil toplama sözü aldı. Programa katılan tüm öğrencilere de hediyeler verildi.