Enerya’nın Ahlatcı Holding’e devri tamam

FATİH AKBAŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ahlatcı Holding’e devri ve satışına Ocak ayında izin verilen Enerya Enerji’nin devir işlemleri tamamlandı.

Hisselerinin yüzde 70’ini STFA Holding’in, yüzde 30’unu İsviçre merkezli Partners Group’un kontrol ettiği Enerya Enerji Ocak ayında Ahlatcı Holding’e satılmıştı. Satışın ardından devir işlemlerinde sona gelindi ve böylelikle Enerya Enerji Ahlatcı Holding’in bünyesine resmen katılmış oldu.

Devir işleminin bitmesi ile birlikte Enerya Enerji’nin yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi. Enerya Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne ise Ahmet Emin Ahlatcı getirildi.

Enerya Enerji; Antalya, Aydın, Erzincan, Karaman, Denizli, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Konya dahil 9 il ve Konya Ereğli olmak üzere 1 ilçede doğal gaz dağıtımı yapıyor.