Enfes, katkısız terayağlı yemekleri ile Özler Lokantası açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Musa Kaya’nın yaptığı Özler Lokantası hizmete girdi.

Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi numara 7 (Yazı Çarşı göbeği) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Özler Lokantası, enfes yemek ve kebap çeşitlerini Çorum halkının damak tadına sunuyor.

Nezih ve ferah ortamı, günlük 22 çeşit çorba, nefis yemek ve döner çeşitleri ile Çorum’da yemek sektöründe yeni lezzet durağı olmayı amaçlan Özler Lokantasıı, kemik suyuna yapılan bütün çorbaları ile Çorum’da kendini farkını hissettirmek istiyor.

Dededen kalma hayvancılık mesleğini yürüttüklerini belirten işletme sahibi Musa Kaya, hayvancılık mesleği ile uğraştıkları için lokanta sektörüne de girmek ve Çorum’da yemek sektöründe yeni bir soluk kazandırmak için Özler Lokantası’nı açtıklarını söyledi. Yemeklerde kullanılan bütün ürünlerin kendi hayvanlarından geldiği için %100 doğal ve katkısız ürünler kullandıklarını kaydeden Kaya; “Özler Lokantası olarak yemek sektöründe iddialıyız. Günlük 22 çeşit terayağlı kemik suyuyla kaynamış çorbalarımız, 18 çeşit et yemeğiz, ocakbaşı kebap çeşitleri ile Çorum halkının hizmetindeyiz. Lokantamızda pişirilen yemekler kendi hayvanlarımızın etinden, sütünden, yağından yapılmaktadır. Yemeklerde kullandığımız terayağı bile kendi hayavnlarımızdan kullanıyoruz. %100 doğal ve katkısız ürünler kullanıyoruz. Halkımız güvenle enfes yemeklerimizi tadabilir. ” dedi

İşletme olarak yemek sektöründe kalitenin yeni adresi olmayı amaçladıklarını aktaran Kaya, kemik suyuna kaynatılmş terayağlı çorbalardan ve leziz yemek çeşitlerini tatmak isteyen tüm Çorum halkını Özler Lokantası’na davet etti.