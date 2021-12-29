‘Engelli Eğitim Merkezini taşıyıp Kadın Kültür Merkezi yapacağız’

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Başkan Mahallemde Söz Sende” mahalle buluşmaları kapsamında Ulukavak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Aşgın, Engelli Eğitim Merkezini başka yere taşıyacaklarını belirterek, o binayı Kadın Kültür Merkezi yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleşen mahalle toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuzcu, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve birim müdürleri hazır bulundu.

Toplantıda söz alan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise seçildiği günden bu yana Ulukavak Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan bahsetti.

2019 yılından bugüne kadar Ulukavak Mahallesi’nde 34 bin 346 ton asfaltı yollarla buluşturduklarını ifade eden Aşgın, “7 bin metre bordür döşedik, 17 bin 363 m2 tretuvar döşedik. 241 parkımız var şehrimizde. 7-8 tane yeni park yapıyoruz. Bunlardan 3 tanesini Ulukavak’a yapıyoruz. 2.5 yılda bu mahallemize 1671 tane ağaç dikmişiz. 11 tona yakında çim ekmişiz” dedi.

2022 yılında yeni ham yollar açacaklarını da aktaran Aşgın, “5 noktamızda kazı dolgu çalışması yapacağız. Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Tekceviz ve Garantievler tarafının bir tarafını tamamladık, kalan tarafında inşallah 2022’de kazı ve dolgu çalışmasını yapacağız” diye konuştu.

Aşgın, ayrıca Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerine Belediye olarak yeni bir kreş yapacaklarını söyledi.

Bir vatandaşın “kütüphane istiyoruz” talebine ise Aşgın, “Engelli Eğitim Merkezini taşımak istiyoruz. O binayı da Kadın Kültür Merkezi yapacağız. Buranın bir bölümünü kütüphane olarak değerlendirebilirmiyiz. Ona bakalım” diye cevap verdi.

Programda Cumhuriyet Ortaokulu’ndan mezun olan Aşgın’a fotoğrafının bulunduğu albüm Okul Müdürü Aytekin Ağırcan tarafından hediye edildi.