Engelli vatandaşın park isyanı

FATİH BATTAR

Çorum’da yaşayan engelli Mustafa Balcı, engelli yoluna ve kaldırımlara araç park edenlere isyan etti.

Çorum’da duyarsız ve sorumsuz bazı araç sürücülerinin araçlarını kaldırımlara ve engelli girişlerine park etmesi 40 yaşındaki engelli vatandaşı çileden çıkardı. Engelli girişlerine yapılan park nedeniyle hem yolda hem de kaldırımda ilerlemekte zorlandığını, vatandaşlar yardımıyla yoluna devam ettiğini belirten Balcı, şikayetini Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’e anlattı.

Alışverişe yada ekmek almaya giderken engelli yoluna park edilen araçlar yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Mustafa Balcı; “Evim Pazartesi pazarının orada. Pazara yada ekmek almaya giderken her gün engelli yoluna park edilmiş araçlarla karşılaşıyorum. Buna bi çare bulunmasını istiyorum. Sürekli aynı sıkıntı yaşıyoruz.” dedi

Engelli vatandaşın şikayetini dinleyen Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, kaldırımlara ve engelli rampalarına park edilen araçlar olursa hemen kendilerini aramalarını istedi.