Engellilerden hukuki yardım talebi

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği yönetimi, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Baro Başkanı Av. Yaşar’a dernek tarafından hazırlanan, engellilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren çalışma raporu veren Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, ihtiyaç halinde gönüllü hukuki yardım talebinde de bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Yaşar, raporla ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını, hukuki yardım talebimiz konusunda da yardımcı olacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)