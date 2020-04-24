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Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, koronavirüs salgını tedavisinde engellileri ötekileştiren kararlar alan bazı ülkeleri kınadı.

“Engellileri yok saymak büyük bir insanlık suçu” diyen Şaban Kabakcı, İsrail başta olmak üzere bu tür uygulamalara imza atarak ayrımcılık yapan ülkelerin vicdanları yaraladığını söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel’in görüşlerini konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kabakcı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla, gerek önleyici gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinin önemi arttı. Salgına karşı verilen mücadele nedeniyle yatak ve yoğunbakım kapasiteleri sınırlı olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerine ulaşımın zorlaştığı aşikardır.

Böylesine önemli bir salgınla mücadele eden ülkeler, başta yaşam ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakkı olmak üzere, insanın insan olmaktan kaynaklı en temel haklarına uygun davranma noktasında büyük bir sınav vermektedirler. Bu kapsamda başta profesyonel katliamcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere, İtalya ve İspanya gibi kimi Avrupa ülkeleri, hastanede yataklı tedaviye ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların belirlenmesinde ölçüt olarak engeli ve kronik rahatsızlığı olmaması şartının aranması, bu hastaların solunum cihazlarından yararlandırılacak en son kişiler olacağı hususunda yasal düzenlemeler getirmişlerdir. Bu düzenlemeyi yapan İsrail hükumetine ve diğer ülkelere hatırlatmak isteriz ki, insanın en temel ve vazgeçilmez hakkı, yaşama ve yaşamını sürdürebilmek için gerekli sağlık hizmetlerine ulaşma hakkıdır. Mussolini ve Hitler faşizminin insanlığa yaşattığı trajedi sonrasında ortaya çıkan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde ifadesini bulan yaşama hakkı, devletlerin güvencesi altındadır ve olağanüstü dönemlerde dahi bu hakkın ihlal edilmesinin hiçbir gerekçesi olamayacağı ve her daim korunacağı teminat altına alınmıştır.

Başta engelliler olmak üzere dezavantajlı kesimlere yapılmış böylesine büyük bir insanlık suçu, faşizm ürünü olan ayrımcı uygulamanın, ülkemizce de kabul edilen BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne de aykırılık teşkil ettiği ortadadır. 1950 yılından bu yana hak temelli mücadele yürüten Altı Nokta Körler Derneği olarak, bu ve benzeri insanlık suçu ayrımcı uygulamaları şiddetle kınıyor ve her daim karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”