Engellilerin sitemi

RECEP MEBET

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı civarındaki engelli rampaları ve yürüyüş alanlarının işgal altında olduğu bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren engelli vatandaşlar, söz konusu alanlara malzeme istifleyen ve tezgâh açan duyarsız kimselere tepki gösterdiler.

Yaşadıkları problemi defalarca ilgili yerlere bildirmelerine rağmen Özdoğanlar Kavşağı civarındaki tablonun değişmediğini anlatan engelliler, karşılaştıkları duyarsızlıktan dert yandılar.

Kendilerine ayrılan rapma ve kabartma yürüyüş çizgilerini kapatan sürücü ve işyeri sahiplerine sitem eden engelliler, “Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğu gerçeği akıldan çıkarılmamalı. Ve mağdur olan engellilerin yerine kendilerini koyup bu yanlışa bir son vermeliler” diye konuştular.

Engellilere sunulan hizmetler bakımından örnek gösterilen Çorum’da böylesi manzaların yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getiren vatandaşlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:29