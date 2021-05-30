Enise’nin aşı hayali gerçek oldu

EROL TAŞKAN

Doğuştan engelli Enise Etliktepe’nin aşı hayali gerçek oldu.

Yaklaşık 6 aydır sosyal medya hesaplarından hayalini duyurup, bir an önce aşı olarak okuluna gitmek istediğini dile getiren Enise Etliktepe, Göğüs Hastanesi’nde ilk aşısını yapındı.

Annesi ve eniştesi ile birlikte hastanedeki randevusuna giden Enise Etliktepe’nin sevinci ve heyecanı gözlerinden okundu.

Konuşamayan, yürüyemeyen ve hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamayan Enise Etliktepe, tüm bu engellerine rağmen hayata tutunma konusunda hiçbir sınır tanımıyor.

Pandemi kurallarına da harfiyyen uyarak, 8 evden dışarı hiç çıkmayan Enise, aşı yapınmak için 8 aydır ilk kez dışarı çıkmış oldu.

Engellilere yönelik aşı yapılma kararının alınmasıyla birlikte çok istediği hayaline kavuşan Enise Etliktepe, ikinci aşısını olduktan sonra çok özlediğini ifade ettiği okuluna gidebileceği için büyük bir mutluluk yaşıyor.