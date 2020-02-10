‘Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir’

M.BURAK YALÇIN

Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Açıkel, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 1’inin epilepsiyi bulaşıcı bir hastalık sandığını belirterek, epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyledi.

Çorum Epilepsi ve Yaşam Platformu tarafından 10 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü nedeniyle “Epilepsi ve Yaşam” konulu konferans gerçekleştirildi.

Bugün Turgut Özal Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını Çorum Epilepsi ve Yaşam Platformu Temsilcisi Kubilay Araz yaptı.

ARAZ: TOPLUMDA İKİ BÜYÜK SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ

Epilepsiler olarak toplumda iki büyük sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Birincisi, ülkemizde işsizlikte birinci sırada olup, resmi kurumlara göre ne engelli ne de engelsiz statüsüne girmememiz. Engel derecesi belirlenemeyen tek hastalık olarak geçiyoruz. Diğer sorun ise bazı epilepsilere acıyarak bakıp, kendi ortamına almak istememeleri ve toplumdan dışlamaları” dedi.

‘4 İLAÇ DAHA DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK’

Epilepsililere nöbet geçirmemesi için verilen bazı ilaçların devlet tarafından bir süre karşılanmamasından dolayı da sorunlar yaşadık. Uzun süre basında ve sosyal medyada yazılan yazılardan sonra devletin olumlu yaklaşması ile 4 epilepsi ilacımız daha devlet tarafından desteklenmeye başladı. Bu olumlu gelişmeden de mutluyuz.

UYSAL: EPİLEPSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Konferansa konuşmacı olarak katılan Nöroloji Uzmanı Dr. Funda Uysal da epilepsi veya nöbet geçiren insanların bu durumdan utanmamaları gerektiğini ve tedavisi olan bir hastalık olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Epilepsi tek başına engel teşkil etmiyor ama toplumdaki ön yargılar yüzünden birçok epilepsi hastası sosyal hayattan soyutlanmakta, eğitim hakkından, iş yönünden feragat etmekte. Onlar sadece hastalıkla değil, toplumsal ön yargılarla da boğuşuyor. Ülkemizde 750 bin civarında epilepsi hastası var. Epilepsi hiçbir zaman bir kişinin okula gitmesine, iş sahibi olmasına, eğlenmesine, eş sahibi olmasına engel bir durum değildir.”

AÇIKEL: HER YIL YAKLAŞIK 1 MİLYON YENİ EPİLEPSİ VAKASI GÖRÜLÜYOR

Programın diğer konuşmacısı Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Açıkel de epilepsinin bulaşıcı olmadığını, görmezden gelmenin bulaşıcı olduğunu vurgulayarak her yıl dünyada yaklaşık milyon yeni epilepsi vakası görüldüğü tahmin edildiğini söyledi.

‘HEM UYKU HEM DE UYKUSUZLUK ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR’

Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin yaptığı araştırmalarda, şizofren ve kanserden sonra insanların çevresinde olmasından en çok rahatsızlık duyduğu hastalık olarak epilepsinin öne çıktığını belirten Dr. Sinan Açıkel, “Her 2 kişiden 1’i “başıma gelir” korkusuyla hastalıkla ilgili haber ve bilgileri okumuyor. 16 yaşına kadar ve 65 yaşından sonra başlama sıklığı yüksektir. Genetik kökenli epilepsilerin bebeklikte başlaması gibi bir şart yoktur. Çocukluk, gençlik hatta erişen yaşta başlayabilen genetik epilepsiler de vardır. Epilepsi nöbeti, ataklar hiçbir neden yokken ortaya çıkabileceği gibi, açlık, ateşli hastalıklar, birlikte kullanılan ilaçlar, uyku sırasında veya bazı hastalarda da uykusuz kalmakta ortaya çıkabilmektedir. Hem uyku hem de uykusuzluk bu atakları tetikleyebilir” diye konuştu.

‘NÖBET GEÇİREN HASTANIN YANINDAN AYRILMAYIN!’

Nöbet geçiren hasta görüldüğünde nelere dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyen Açıkel, şu uyarılarda bulundu: “Nöbet geçiren hasta gördüğünüzde öncelikle sakin olun, hastanın yanından ayrılmayın. Hastanın hareketlerini durdurmaya veya engellemeye çalışmayın. Hastayı güvenli bir yere yatırın veya alın. Yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyalardan hastayı uzaklaştırın. Sıkı giysileri varsa giysileri gevşetin. Kravat, kemer veya gözlük varsa çıkartın. Sabit ve rahat olacak bir şekilde onu bir tarafa doğru yatırıp tükürüğünün dışarı akmasını sağlayın. Rahat nefes alması için mümkünse ağzını ve solunum yolunu açık tutun. Asla ağzına bir şey sokmaya veya koymaya çalışmayın. Çene ile ilgili zorlayıcı hareketler zararlıdır.”

Programda ayrıca Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaş deprem konusunda, İlk Yardım Uzmanı Ömer Tök de İlk Yardım konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Süleyman Kamışlı’nın okuduğu şiirin ardından program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 17:24